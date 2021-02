Biographie

Né à Paris en 1996, le rappeur français Lord Esperanza apparaît sur YouTube au début des années 2010, évoluant en solo comme au sein d'Orchestra avec Jill Romy et Emma Jeanne, Pala$$ avec Nelick ou Lord & Lux avec Pollux. Suite à son premier projet de 2015, Hors de portée, le MC signe chez Modulor à l'âge de dix-huit ans et livre son premier maxi officiel en 2017 sous le titre Drapeau noir, suivi de près par Polaroïd, bénéficiant notamment d'un featuring signé Roméo Elvis et de travaux de production de Majeur-Mineur, dès lors très présent aux côtés du rappeur. Suite à deux maxis publiés en 2018, Dans ta ville et Internet, Lord Esperanza revient en 2019 avec Drapeau blanc, second long format notamment porté par le titre "Drapeau noir". © TiVo