Biographie

Fille d'une mère infirmière et d'un père négociant en bétail, la chanteuse Loreena McKennitt étudie le piano classique et le chant ainsi que la danse écossaise dès son plus jeune âge. Son amour pour la musique traditionnelle se renforce au fil de concerts auxquels elle assiste dans les clubs folk de Winnipeg durant ses courtes études de vétérinaire à l'université du Manitoba. Cette musique traditionnelle imprègne chacun des disques de McKennitt, très souvent récompensés, et tous sortis sur son propre label, Quinlan Road. Les arrangements doux et mélodieux de l'auteure-compositrice-interprète, ses paroles poétiques et ses instrumentations éclectiques lui ont valu une renommée internationale. © Craig Harris /TiVo