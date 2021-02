Biographie

Né Jérémie Serrandour à Brest en 1994, le rappeur français Lorenzo est révélé au grand public à la faveur de sa participation au Clubbing for Columbine du groupe rennais Columbine en 2016, année de parution de sa première tape, L'Empereur du sale, donnant le ton de travaux portés sur la provocation. En 2018, le MC revient avec un premier album officiel, Rien à branler, décrochant une entrée en première position et une présence au long cours dans les charts français, exploit réitéré en 2019 avec Sex in the City, porté par le single "Damdamdeo". © TiVo