Biographie

Icône de la musique country et plus particulièrement du honky tonk, Loretta Lynn (née Loretta Webb le 14 avril 1932) a accumulé les succès et les distinctions musicales depuis ses débuts dans les années 1960. Avec une cinquantaine d'albums à son actif, soutenant la cause des féministes, elle est devenue une star aux États-Unis grâce, entre autres, aux hits « Fist City », « The Pill » ou « Woman of The World », et depuis l'adaptation à l'écran de son autobiographie Coal Miner's Daughter, incarnée par Sissi Spacek. Remise au goût du jour par Jack White, producteur de l'album Van Lear Rose (2004), Loretta Lynn retrouve régulièrement les studios pour Full Circle (2016) et Wouldn't It Be Great (2018). © ©Copyright Music Story Music Story 2018