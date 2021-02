Biographie

La chanteuse française Lorie (née Laure Pester en 1982) fut l'une des artistes françaises les plus populaires du début des années 2000 avant la déferlante des stars issues de la télé réalité. Chacun de ses albums s'est vu couronné d'un immense succès commercial et d'un noyau de fans en constante expansion. Cependant, et bien qu'elle ait continué sa carrière durant la seconde moitié de la décennie, elle s'est trouvée éclipsée par l'effet du tsunami des télé crochets. © Olivier Duboc /TiVo