Biographie

Formé en 1990 à Montpellier (Hérault) par les cousins Antonio Contreras (chant), Ramón Campos (guitare) et Santiago Lorente (guitare), Los Niños de Sara est un groupe issu de la communauté gitane. D'abord accompagnateur d'artistes comme Manitas de Plata ou Paco de Lucia, le groupe s'émancipe peu à peu du flamenco et de la rumba catalane pour trouver sa propre voie. A partir de 1996, Los Niños de Sara s'associent à la chanteuse israélienne Ishtar pour former Alabina qui devient un des grands succès internationaux de la world fusion de la période. En 2001, Los Niños de Sara reprend le fil de sa propre carrière avec l'album La Cubanita qui permet de découvrir une fusion entre rumba catalane et musique cubaine. Gipsyolé (2003) et España Tiene Sabor (2006) complètent la discographie d'un groupe aux talents aussi multiples que les saveurs musicales qu'il développe. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2020