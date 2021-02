Biographie

Né à Bruxelles en 1993, le belge Felix de Laet se consacre à la production musicale dès l'acquisition de son premier ordinateur portable, adoptant l'alias de Lost Frequencies dès 2014 pour livrer une recette à la croisée d'une deep house jazzy aux accents tropical house. Signé sur Armada Music, label hollandais co-fondé par Armin van Buuren, le producteur entame sa discographie avec le single "Are You with Me", titre dance-pop construit autour d'un sample du titre éponyme du chanteur country américain Easton Corbin, décrochant un hit et initiant une série de publications et de remixes débouchant en 2016 sur un premier album, Less Is More, porté par les titres "Beautiful Life" et "All or Nothing" et suivi en 2019 par Alive and Feeling Fine et son cortège d'invités. © TiVo