Biographie

Musicienne depuis l'enfance, Charlotte Rezbach dite Lotte (née à Ravensbourg dans le Bade-Wurtemberg le 14 juillet 1995) apprend à jouer du piano, du violon, de la guitare et prend des cours de chant. Après des études de philosophie à Innsbruck, en Autriche, elle se consacre à une carrière musicale et se produit en première partie de chanteurs comme Max Giesinger, Benne ou Johannes Oerding, parallèlement à des vidéos postées sur sa chaîne YouTube. Signée en 2017 par le label Columbia, Lotte sort les singles « Auf Beiden Beinen » et « Pauken », entre les EP Lotte (Big Me Entertainment, 2016) et Up Next Session: Lotte (2017). Sorti en septembre 2017, son premier album à dominante pop et rock Querfeldein se classe n°30 des ventes. Dans les mois qui suivent, la chanteuse effectue une longue tournée, puis elle enregistre avec Max Giesinger le duo « Auf Das, Was Da Noch Kommt », qui se classe en 2019 à la 97e place, en préparation à son deuxième album Glück, qui sort peu après. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019