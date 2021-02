Biographie

Lou Bega peut prétendre à entrer dans la catégorie "one hit wonder" ou dans celle de tube à danser pour l'été. Dans les deux cas sont titre « Mambo n° 5 » a triomphé en 1999, puis plus rien. Ou peu de choses après l'album A Little Bit of Mambo la même année. Ladies and Gentlemen sauve à peine les apparences en 2001, Lounatic se fracasse tout seul en 2005. Il est bien difficile de présumer du sort de Free Again qui sort en 2010. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015