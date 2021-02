Biographie

Fille du réalisateur Jacques Doillon et de l'actrice et chanteuse franco-britannique Jane Birkin, née à Neuilly-sur-Seine en 1982, Lou Doillon mène, à l'instar de sa demi-sœur Charlotte Gainsbourg, plusieurs carrières de front. Outre le mannequinat (Gap) et l'actorat (une carrière effleurée dès 1988 sous la direction d'Agnès Varda puis réellement lancée en 1998 par son père), elle se lance dans la chanson en 2012 avec un premier album, Places, au succès critique quasi unanime. © Olivier Duboc /TiVo