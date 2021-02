Biographie

Guitariste, compositeur, chanteur et producteur, Lou Ragland apprend à jouer de plusieurs instruments à anches dans sa jeunesse. Né à Cleveland (Ohio) le 18 juillet 1942, il découvre ensuite le R&B et forme son premier groupe vocal au collège, The Monclairs. En 1963, il enregistre un premier simple avec son nouveau groupe baptisé Lou Ragland & the Bandmasters (« Never Let Me Go ») et se joint brièvement au célèbre ensemble Billy Ward & the Dominoes (1965), avant d'être encouragé par Edwin Starr, qui le présente au label Bell Records. Signé par la filiale Amy, il crée en 1967 le titre « I Travel Alone », qui trouve son public sur les pistes de dance du Royaume-Uni, en pleine vague Northern Soul. Il prend un temps le nom de Volcanic Eruption le temps d'un simple puis forme le groupe Hot Chocolate, à ne pas confondre avec le groupe anglais à succès du même nom, qui réalise un seul album en 1971. Après s'être occupé du label CoCo Cleveland, Lou Ragland est nommé vice-président de Saru Records, où il produit plusieurs artistes. En 1978, après quelques faces sans réussite, sort son premier album Understand Each Other chez SMH Records. Installé à Las Vegas, il crée les labels Great Lakes Records et Casino Records et prête sa voix au groupe local de gospel The First Light, retrouve Edwin Starr pour une tournée anglaise et, en 1986, accompagne une nouvelle mouture du groupe vocal vétéran The Ink Spots. Très impliqué dans la scène musicale, le chanteur à la voix de baryton crée la Las Vegas Music Association (1988) et le trio The Last Vegas Tenors. En 2012, l'anthologie triple du label Numero Group, I Travel Alone, à laquelle il participe, offre un nouvel éclairage sur l'oeuvre du musicien qui décède le 19 août 2020, à l'âge de 78 ans.