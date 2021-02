Biographie

Née Anne Peichert à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), la chanteuse et comédienne française Louane s'impose auprès du grand public à la faveur de ses participations à L'École des stars en 2009 puis de sa place en demi-finale de la seconde saison de The Voice, la plus belle voix en 2013. Tandis qu'elle perce au cinéma dans La Famille Bélier d'Éric Lartigau, la chanteuse livre son premier album studio en 2015 sous le titre Chambre 12, produit et co-réalisé par Patxi Garat et le britannique Dan Black (The Servant), décliné en édition deluxe et décrochant des numéros un en France, en Suisse Romande et en Wallonie. En 2017, c'est avec un second effort éponyme que Louane revient, obtenant un triple disque de platine en France avec l'aide du single "On était beau". © TiVo