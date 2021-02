Biographie

Après avoir fait école dans les rap battles (WordUp!), Simon «Loud» Cliche s’est fait connaître au sein du trio Loud Lary Ajust avant d’entamer une fructueuse carrière solo en 2016. D’abord avec l’EP New Phone, puis les albums Une année record et Tout ça pour ça, Loud s’est imposé comme un rappeur québécois de premier plan, tant au Québec qu’en France. Premier artiste hip hop à atteindre un succès commercial digne de la pop, remplissant même le Centre Bell à Montréal, il est reconnu pour son flow à l’américaine (Wu-Tang, Mobb Deep) et ses textes ficelés qui critiquent la société contemporaine, l’industrie musicale et les clichés associés à la notoriété. En 2018-2019, il a reçu un prix SOCAN, trois Félix, un Juno et une nomination Polaris.