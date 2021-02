Biographie

Loud Luxury est un duo canadien de house constitué en 2012 par les DJ Andrew Fedyk et Joe Depace. Rencontrés dans l'Ontario durant leurs études, ils s'entraînent sur des remixes et des créations avant d'attirer l'attention de leurs pairs. En 2015, le duo établit ses quartiers à Los Angeles et part en tournée avec des artistes comme Dimitri Vegas & Like Mike. L'année suivante apparaît le titre « Going Under », enregistré avec Borgeous, suivi par « Fill Me In » et « Show Me », publiés sous le label de Tiësto, AFTR:HRS. En 2017, leur remix du titre « Scarred to Be Lonely » de Martin Garrix fait connaître Loud Luxury, qui enchaîne avec son plus grand hit, « Body », avec le chanteur américain Brando. Classé n°3 au Canada et n°4 au Royaume-Uni (n°80 au Billboard Hot 100), « Body » cumule les positions dans les meilleures ventes internationales et les certifications. En 2018, le duo poursuit avec le titre « Sex Like Me » chanté par Dyson et « Love No More » avec leur compatriote Anders, qui se classe n°44 dans leur pays.