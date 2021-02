Biographie

Formé en 1984 à Lille (Nord), Loudblast est le groupe fondateur du death metal français en compagnie de Massacra. Malgré des concerts partout en France et en Europe, le groupe est mal soutenu par Fnac Musique son label d'origine. Le succès discographique n'est pas au rendez-vous et le groupe se sépare en 1999. Reformé en 2002, Loudblast voit Planet Pandemonium (2004) percer enfin au niveau des ventes. Frozen Moments Between Life and Death en 2011 confirme la place prépondérante de Loudblast dans le monde du metal français. Le groupe tient bon la rampe avec Burial Ground en 2014. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015