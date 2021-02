Biographie

Auteur, compositeur, guitariste et interprète américain de folk teinté d'humour sarcastique, Loudon Wainwright III (né à Chapel Hill, Caroline du Nord, le 5 septembre 1946) fait ses débuts en 1969 dans le club qui a révélé Bob Dylan quelques années auparavant, le Gaslight Cafe, au coeur de Greenwich Village, à New York. La mise en scène de ses chansons en public comme ses textes issus de l'observation de la vie quotidienne ne tardent pas à lui apporter le soutien fidèle et inconditionnel qui se traduit par le succès de ses ventes d'albums. En 1972, il obtient même un hit avec le titre « Dead Skunk », issu de son Album III (qui succède à Album I et Album II). Il poursuit dans la même formule acoustique sur les enregistrements devenus cultes Attempted Mustache (1973) et Unrequited (pour moitié en public, 1975) et engage un temps le groupe électrique The White Cloud. Sa carrière au long cours exposée par des tournées dans des clubs plutôt que des salles de grande dimension connaît un regain d'intérêt dans les années 1990 avec la reconnaissance d'une nouvelle génération après celle de ses homologues songwriters. Après son divorce avec la chanteuse Kate McGarrigle (1990), mère de leur enfants Rufus Wainwright et Martha Wainwright (devenus également musiciens et chanteurs), il publie un album sur la famille intitulé History (1992), suivi de Career Moves (1993), saisi en public. En 2017, trois ans après son vingt-sixième album studio Haven't Got the Blues (Yet), paraît son autobiographie baptisée : Liner Notes: On Parents & Children, Exes & Excess, Death & Decay, And a Few of My Other Favorite Things. Fils d'un éditorialiste de Life, Loudon Wainwright III a aussi joué dans les films M.A.S.H. (1970) de Robert Altman et Jacknife (1988) de David Jones. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2018