Biographie

Louis Armstrong apparaît comme le premier soliste de jazz. Il est devenu le musicien le plus influent de l'histoire de la musique. Virtuose de la trompette, il a développé un jeu, depuis ses premiers enregistrements studio des années 1920 avec ses groupe Hot Five et Hot Seven, qui a ouvert la voie à un jazz d’improvisation imaginatif et chargé d'émotions. Les amateurs de jazz le vénère pour ça. Mais Armstrong est aussi devenu la figure de proue de la musique populaire, avec sa voix reconnaissable et ses graves profondes, sa personnalité attachante, qui ont été mis en lumière dans de nombreux enregistrements et plusieurs rôles au cinéma. © William Ruhlmann /TiVo