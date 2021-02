Biographie

Fils d’un marchand d’instruments de musique, Louie Bellson danse des claquettes et commence à apprendre la batterie. Au cours de son adolescence, il s’inscrit à un concours réservé aux jeunes musiciens dont le jury est présidé par un autre batteur de jazz déjà célèbre, Gene Krupa. Il sort lauréat de ce concours, un tremplin qui lui permet de se faire engager dans un premier temps par un orchestre de danse et par la suite dans la formation de Benny Goodman. A la fin des années 40, il joue avec le chef d’orchestre Tommy Dorsey, quelques temps avant de monter son propre groupe avec le trompettiste Charlie Shavers. Après une brève expérience en leader, il se fait employer dans l’orchestre de Harry James et rejoint les rangs de Duke Ellington au début des années 50 où il remplace Sonny Greer. Dans cet orchestre, motivé par l’enthousiasme que Duke Ellington lui fait sentir, Louie Bellson s’affirme également en tant que compositeur et arrangeur. En 1952, il se marie avec la chanteuse Pearl Bailey dont il devient de surcroît le batteur attitré. Il continue néanmoins de participer à divers projets au cours des années suivantes, dont les tournées JATP et des apparitions dans les groupes de Tommy Dorsey, Count Basie, à nouveau Duke Ellington et Harry James, Ella Fitzgerald et Louis Armstrong, Oscar Peterson, Dizzy Gillespie, Art Tatum, etc. En 1966, il est dans la section rythmique de Duke Ellington quand l’orchestre présente son premier concert de musique sacrée. A la fin des années 70 et au début des années 80, il prend la direction d’un big band avec lequel il se produit en Amérique et en Europe. Sans interrompre sa carrière de musicien, il passe beaucoup plus de temps à travailler la composition et l’enseignement de la musique à partir des années 80.photo : © Mephisto © ©Copyright Music Story 2015