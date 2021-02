Biographie

Avant de se lancer dans une très fructueuse carrière solo, Louis-Jean Cormier a été leader de la formation Karkwa de 1998 à 2011. Ses excellents réflexes mélodiques sont restés intacts alors qu’il défrichait son univers en solo à la fois poétique et accrocheur, quelque part entre ce que font ses amis Martin Léon et Vincent Vallières. Signe que sa recette fonctionne bien, son premier album, Le treizième étage (2012), a fait le plein de prix Félix à l’ADISQ en 2013 et a remporté le Juno de l’Album francophone de l'année. À la suite de sa participation en tant que coach à La Voix, son nom résonnait désormais aux quatre coins du Québec. Artiste rassembleur, il a réalisé le disque collectif 12 hommes rapaillés et a réuni des artistes québécois autour d’un micro dans le cadre de l’émission de télévision Microphone.