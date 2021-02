Biographie

Disparue quatre ans auparavant, la poétesse Andrée Chedid aurait sûrement vu d'un oeil bienveillant le départ sur les routes en 2015 du clan Chedid, fièrement emmené par son fils Louis. Dans les bagages de ce dernier, ses enfants, Matthieu, Anna et Joseph, tous respirant la musique par le moindre pore de leur peau. Si Matthieu Chedid alais - M - possède le plus beau palmarès avec, à son actif, pléthore d'albums et de récompenses, Anna a sorti son premier album sous le nom de Nach en 2015, tandis que Joseph l'avait précédé avec son recueil inaugural, Maison Rock, sous le nom de Selim. Désireux de matérialiser leur vocation familiale sous la forme d'une tournée commune, ils sont donc partis de concert au cours de l'année 2015, construisant leur spectacle autour d'un répertoire commun qui les verrait revisiter les tubes de Louis Chedid et de Matthieu Chedid principalement, mais en s'assurant que chacune de leurs voix pourrait être entendue. Entre deux dates, et afin d'immortaliser ces souvenirs communs, ils enregistrent un album à la fraîcheur juvénile, sobrement intitulé Louis, Matthieu, Joseph & Anna Chedid. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2015