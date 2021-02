Biographie

Né en Abitibi, Louis-Philippe Gingras est un auteur-compositeur-interprète formé en jazz qui mène désormais à Montréal une carrière solo en chanson, en plus d’être sollicité en tant que guitariste par de nombreuses formations. On lui doit Traverser l’parc (2013), un album de chansons folk-country sombres, poétiques et douces-amères dont les textes évoquent ceux de Richard Desjardins ou de Bernard Adamus, suivi du plus lumineux Troisième rangée (2016), au son plus rock, à la Dany Placard. En 2019, il fait paraître un troisième disque, Tropicale apocalypse, élargissant sa palette d’influences (calypso, bossa, afro-rock, musiques hawaïennes et cubaines). En parallèle, il forme avec Julien Corriveau (des Appendices) le duo musical humoristique Corps gras.