Biographie

Ce jeune pianiste genevois né en 1987 a fait ses débuts aux BBC Proms au Royal Albert Hall 2014. Elève de Brigitte Meyer à Lausanne, Pascal Devoyon à Berlin, Pascal Nemirovski à la Royal Academy of Music de Londres et plus récemment de la Juilliard School de New York, il a remporté à dix-sept ans le Concours International de Musique de Genève ainsi que les « Young Concerts Artists International Auditions » deux ans plus tard. Sa maturité de jeu et sa technique sans faille font de lui une étoile montante de la scène internationale de piano. Son aisance avec orchestre ou en duo ne trahit pas non plus son goût du récital qu’il fera notamment au Festival de Lucerne en 2016. Louis Schwizgebel a joué sous la baguette de nombreux chefs de grande renommée comme Leonard Slatkin, Vasily Petrenko ou même Charles Dutoit. © PL