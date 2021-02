Biographie

Né Louis Troy Austin à Doncaster en 1991, le chanteur pop britannique Louis Tomlinson s'impose auprès du grand public à la faveur de son poste au sein du boy band phénomène britannique One Direction dans la première moitié des années 2010. Fort de cette exposition et à l'instar de ses collègues, le chanteur ne tarde pas, suite au hiatus indeterminé décidé par le groupe, à initier une carrière solo, livrant dès 2016 une série de singles marquée par les hits "Just Hold On" avec Steve Aoki et "Back to You". Annoncé par un chapelet de singles parus courant 2019 dont "Two of Us", le premier album du chanteur, Walls, voit le jour début 2020, dégageant des parfums britpop réminiscents de Robbie Williams ou Oasis. © TiVo