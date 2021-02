Biographie

En 2007, le quatuor folk-rock français Louise Attaque devient l'un des groupes les plus éminents de sa génération grâce à son premier disque récompensé. Le chanteur/guitariste Gaëtan Roussel, le bassiste Robin Feix, le batteur Alexandre Margraff et le violoniste Arnaud Samuel connaissent un succès fulgurant avec ce premier opus qui se vend à plus de 2,5 millions d'exemplaires. Le suivant, qui sort en 2000, Comme on a Dit, est plus pointu et leur rapport un succès commercial similaire. Gaëtan Roussel et Arnaud Samuel enregistrent ensuite brièvement sous le nom de Tarmac. Robin Feix et Alexandre Magraff font de même avec la formation Ali Dragon. Sur le troisième album de Louise Attaque, À plus tard crocodile (2005), ils introduisent des éléments d'electro et de reggae. © Jason Ankeny /TiVo