Biographie

Louise Forestier, à l’image de Réjean Ducharme ou Gilles Vigneault, c’est un peu une partie de l’âme artistique du Québec. Ancienne partenaire à la scène de Robert Charlebois, l’interprète de « Lindberg », « Demain matin, Montréal m’attend » et plus récemment d’ « Ephémère » a marqué la chanson classique québécoise. Actrice et parolière occasionnelle, Louise Forestier a également écrit pour la superstar athénienne Nana Mouskouri ou sa compatriote Isabelle Boulay. Incontestablement une grande dame de la chanson. © ©Copyright Music Story Benjamin D'Alguerre 2015