Biographie

Née à Vénissieux en banlieue de Lyon en 1978, la chanteuse d'origine martiniquaise Louisy Joseph quitte l'école à l'âge de 15 ans afin de se consacrer à ses ambitions musicales pour se retrouver au sein des L5, girls band formé pour la première édition de Popstars en 2001. Le groupe démarre avec un numéro un mais finit par se séparer cinq ans plus tard. Délaissant le côté bubblegum de son ex-formation, Joseph s'oriente alors vers une fusion de soul, de pop acoustique et de reggae sur un premier album de 2008 produit par Pascal Obispo, La Saison des amours. Après avoir fait la première partie de Christophe Maé sur sa tournée européenne, elle s'associe au producteur Jean Lamoot (Alain Bashung) et enregistre un duo avec Jason Derulo pour son deuxième album, Ma radio, sorti en 2012. © Jon O'Brien /TiVo