Né le 18 mars 1908 à Paris, mari de Line Renaud, Loulou Gasté avait commencé sa carrière en 1931 dans l'orchestre de Ray Ventura, où il jouait de la guitare et du banjo. Il se fait un nom d'auteur-compositeur au début de la Seconde Guerre mondiale. Passionné de jazz et de dixieland, il écrit « Avec son ukulélé » (1941) et « Elle était swing » pour Jacques Pills, « l'Âme au diable » pour Léo Marjane (1943). Yves Montand le réclame, et hérite en 1944 de « Luna Park », écrite avec le parolier Jean Guigo, puis de « Battling Joe ». Loulou Gasté propose aussi des musiques sur des textes qu'une jeune femme alors inconnue, la journaliste Françoise Giroud, vient lui proposer. Il en fait trois succès : « Un par un vont les Indiens », « le Petit Chaperon rouge », interprétés par Lisette en 1944, et « Ce n'était pas original », que chante Jacqueline François. Auteur, compositeur, éditeur, il rencontre en 1945 Jacqueline Ray, dite « Mademoiselle from Armentières », habituée des radio-crochets dans le nord de la France. Il lui fait prendre le nom de Line Renaud. En 1948, une chanson « A la Maria Chapdelaine », dont il a écrit la musique (les paroles sont de Mireille Brocey), les entraîne vers le succès : « Ma cabane au Canada ». Loulou Gasté compose pour sa femme des chansons drôles (« Le Petit chien dans la vitrine ») et heureuses (« Le Bal aux Baléares »), ainsi que pour le cinéma. « Pour toi », que chante Dario Moreno dans Le Feu aux poudres d'André Decoin, est plagié par un obscur crooner brésilien, Moris Albert ; elle devient « Feelings », un standard de la musique américaine. Après huit ans de bataille juridique menée aux États-Unis, Loulou Gasté obtient un demi-million de dollars de dommages et intérêts et une reconnaissance en paternité de sa chanson. Il laisse le souvenir d'un agréable pilier de la chanson française. © ©Copyright Music Story 2015