Biographie

Évoluant sous le nom de Lous and the Yakuza, soit l'anagramme de soul et une équipe de collaborateurs baptisée d'après la célèbre organisation criminelle japonaise, l'autrice-compositrice-interprète et mannequin belgo-congolaise Marie-Pierra Kakoma (née à Lubumbashi en 1996) se tourne vers la musique dès le plus jeune âge mais doit traverser de nombreuses épreuves avant d'accéder à son rêve, enregistrant une série de titres et de maxis finissant par attirer l'attention de Sony à la faveur de son featuring sur "Le Ridicule ne tue pas" de BSSMNT (2018). Mêlant R&B, trap, pop et chanson, la chanteuse décroche son premier hit solo avec "Dilemne", initiant une série de singles parmi lesquels "Laisse-moi" avec Hamza et menant à la publication d'un premier album studio en 2020 sous la forme de Gore. © TiVo