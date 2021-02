Biographie

DJ et producteur écossais né à Dumfries le 17 janvier 1984, Calvin Harris a cumulé les succès, en solo ou en collaboration avec des interprètes très en vue dans le domaine de la dance. Habitué des premières positions des classements, il lance en 2020 un nouveau projet électro-house baptisé Love Regenerator. Après cinq albums sous son nom, Calvin Harris, nommé producteur de l'année en 2019, effectue un retour aux sources avec la série de trois EP numérotés produits sous cette nouvelle identité. Après le titre « Moviing », extrait de l'EP Love Regenerator x Eli Brown, le singe « Live Without Your Love » met en avant Steve Lacy, le guitariste et chanteur du groupe The Internet. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020