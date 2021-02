Biographie

Originaire de Long Island, dans l'État de New York, où elle a vu le jour le 18 mars 1981, Laura Pergolizzi est partie s'installer au sein de la Grosse Pomme dès la fin de ses études, avec pour ambition de percer dans le monde de la musique avec ses initiales pour nom de scène. Alors qu'elle se produit dans de nombreux clubs, elle fait la connaissance de David Lowery, membre du groupe de rock alternatif Cracker, qui la convie aussitôt à participer à son album Gentleman's Blues (1998), sur le titre « Cinderella ». Il lui propose dans le même temps de produire son premier album, Heart-Shared Scar (2001). Le suivant, Suburban Sprawl & Alcohol (2004), voit la collaboration de Linda Perry, ex-chanteuse du groupe 4 Non Blondes devenue productrice et auteure de chansons. Après un nouveau contrat d'enregistrement avec un grosse compagnie, qu'elle rompt au bénéfice d'un label indépendant, LP se consacre à l'écriture de titres pour d'autres artistes avant de revenir sous son nom avec l'EP Into the Wild: Live at EastWest Studios (2012), qui précède l'album Forever for Now (2014), pour Warner Bros. À la fin de l'année 2016, son quatrième album Lost on You, précédé de l'EP Death Valley, connaît un succès international à la suite du simple « Lost on You », classé dans toute l'Europe (n°1 en France et en Belgique). En 2018 suit une collaboration avec Mylène Farmer pour le titre « N'oublie pas », avant la sortie la même année de l'album Heart to Mouth, comprenant les extraits « Girls Go Wild » et « Recovery ». © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2018