Biographie

« Super-groupe » de dance pop et de R&B formé en 2018, LSD réunit le rappeur britannique Labrinth, la chanteuse australienne Sia et le producteur américain Diplo. Le 3 mai 2018, deux mois après un premier signal envoyé par Diplo sur les réseaux sociaux, le titre « Genius » est lancé avec une vidéo qui cumule plus de cinquante millions de vues en quelques semaines et est aussitôt exploité dans la bande originale du jeu FIFA 19. Deux mois plus tard suit le titre « Audio », puis au mois d'août « Thunderclouds », qui réalise le meilleur score en se classant n°17 au Royaume-Uni (n°67 aux États-Unis et n°3 en France). Support publicitaire pour une marque de téléphones, le titre « Thunderclouds » est assorti d'une vidéo avec la participation de l'actrice Maddie Ziegler. En novembre 2018 paraît un quatrième titre signé LSD, « Mountains », avec un nouvelle vidéo. L'album annoncé depuis plusieurs mois voit finalement le jour le 12 avril 2019 sous le titre Labrinth, Sia & Diplo Present... LSD. Celui-ci composé de dix titres dont le cinquième single « No New Friends » et un remix de « Genius » par Lil Wayne se classe n°44 au Royaume-Uni, n°70 aux États-Unis et n°25 en France.