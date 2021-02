Biographie

Auteur-compositeur, guitariste et interprète canadien, Luc De Larochellière (né en 1966) est connu pour le succès « Cash City », classée dans le Top 50 en 1991. Sa carrière ne se limite pourtant pas à ce seul titre et comprend plusieurs albums de chansons à textes plébiscités dans son pays comme Amère America (1988), Sauvez Mon Âme (1990), Los Angeles (1993) ou Les Nouveaux Héros (1996). Après les albums Vu d'Ici (2000) et Quelque Chose d'Animal (2004), le chanteur au style acoustique invite ses pairs, dont Francis Cabrel, à chanter son répertoire sur Voix Croisées (2008). L'année suivante paraît Un Toi Dans Ma Tête et en 2014, la sortie de la double compilation En Bref est accompagnée d'une nouvelle tournée. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015