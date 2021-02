Biographie

Lucas Santtana est le fils du producteur Roberto Sant'Ana, lui-même cousin de Tom Zé. Son enfance baigne dans la musique et la maison de Caetano Veloso est la sienne. Multi-instrumentiste, Lucas Santtana joue avec des artistes comme Chico Science, Gilberto Gil ou Caetano Veloso et ses compositions sont interprétées par Céu ou Arto Lindsay. Après trois albums au Brésil où il perpétue la tradition de mixage tous azimuts d'un Tom Zé, Lucas Santtana se fait un nom hors de son pays avec Sem Nostalgia en 2009. O Deus Que Devasta Mas Também Cura (2012) et Sobre Noites e Dias (2014) achèvent de l'installer parmi les artistes brésiliens les plus novateurs des années 2000. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015