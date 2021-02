Biographie

Duo néerlandais de DJ, Lucas & Steve est formé à Maastricht en 2010 par Lucas de Wert et Steve Jansen. Spécialisé dans la house progressive et l'EDM, il réalise une série de titres pour le label Spinnin' Records à partir de 2014 et signe plusieurs remixes pour Felix Jaehn, Lost Frequencies, Showtek ou Laurent Wolf. En 2016, ils s'associent à Sam Feldt et Wulf pour le hit « Summer of You », puis le duo sort l'année suivante le tube de discothèque « Up Till Dawn (On the Move) ». En 2018 suit la collaboration avec la chanteuse américaine de R&B Brandy pour le titre dansant « I Could Be Wrong » et celle avec Haris l'année suivante sur « Perfect ». Le duo poursuit en 2020 avec deux titres très en lumière, « Do It for You » avec W&W ainsi que le single « Letters ». © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020