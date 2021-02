Biographie

Luciano est à la croisée du reggae roots et du dancehall, apparu en 1994 avec One Way Ticket, il symbolise alors le renouveau du reggae. Devenu une superstar en Jamaïque, Luciano peine à s'imposer sur le marché international. Auteur d'une discographie pléthorique, Luciano alterne l'excellent et le décevant. Where There Is Life en 1995, son unique album pour Island, ne suffit pas pour l'imposer au grand public. Serious Times et Lessons of Life, tous deux en 2004 marquent un regain de forme, avant que Luciano ne replonge dans l'à peu près. United States of Africa en 2010 écrit le nouveau chapitre d'une route par trop encombrée. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015