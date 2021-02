Biographie

Sans doute aucun autre chanteur d'opéra dans l'histoire de la musique n'a atteint le même niveau de célébrité internationale que le ténor Luciano Pavarotti; sa voix robuste, profonde et immédiatement reconnaissable l'a lancé dans la stratosphère de la reconnaissance universelle, habituellement réservée aux icônes de Hollywood et aux stars de la pop. Il a également suscité un regain d'intérêt pour l'Opéra lui-même en lui redonnant une popularité auprès du grand public. Né à Modène (Italie), le 12 octobre 1935, son répertoire sur scène est entièrement disponible en enregistrement, et il a également vendu des millions de copies de son album solo d'airs d'opéra, de musique traditionnelle et d'airs favoris des vacances Pavarotti est décédé du cancer du pancréas chez lui en 2007. © Jason Ankeny /TiVo