Biographie

Lucienne Boyer est un des symboles des Années Folles de l'entre deux guerres. Modèle et muse du peintre Foujita, elle atteint la consécration avec « Parlez moi d'amour ». Sa voix langoureuse et une réputation légère en font une vedette connue et demandée jusqu'au Etats Unis. Cette concurrente d'Edith Piaf se retire peu à peu après la seconde guerre mondiale. Elle apparait sur scène une dernière fois en 1976. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015