Biographie

Lucio Dalla possède un style poétique qui lui est propre, mis au service d'une voix qui aurait pu chanter la soul et le blues. Loin du stéréotype du beau gosse italien, Lucio Dalla débute sa carrière en 1961 et met presque vingt ans à s'imposer. La revanche est éclatante avec Lucio Dalla qui dépasse le million d'exemplaires en 1979. Devenu un vrai chanteur populaire, Lucio Dalla s'impose mondialement en 1986 avec DallAmeriCaruso et le tube « Caruso » qui rend hommage au légendaire ténor Enrico Caruso. Cette dernière se vend ensuite par millions d'exemplaires dans des versions de Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, ou Josh Groban. Auteur d'une oeuvre variée et attachante, Lucio Dalla voit son coeur s'emballer définitivement le 1er mars 2012 au lendemain d'un concert à Montreux en Suisse. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015