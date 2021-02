Biographie

Si les artistes à perpétuer l'héritage du blues sont légion, rares sont ceux qui font encore vivre son âme dans ce qu'elle a de plus authentique. Lucky Peterson est de ceux là. Il faut dire que le guitariste et organiste américain a toujours baigné dedans. Son père, chanteur et passionné, tenait un bar dédié au blues. Le petit Lucky a véritablement appris à jouer de l'orgue avant de savoir marcher et c'est en 1969, à l'âge de 5 ans, qu'il sort son premier album ! Par la suite, Judge Kenneth Peterson, de son vrai nom, peaufinera son apprentissage de la musique, avant de se lancer à la fin des années 80 dans une carrière professionnelle. S'il sort plusieurs albums en tant que leader, il est également un formidable sideman, usant de son talent auprès d'artistes renommés, à l'image d'Etta James ou encore Bootsy Collins. Loin de n'être fixé qu'au blues, Lucky Peterson puise ses influences dans la Black Music d'une manière plus générale, du gospel au rock en passant par la funk. Après plusieurs années difficiles en marge des studios, il revient en 2014 avec The Son of a Bluesman. Un disque en forme de retour à ses racines blues, dans lequel il montre un talent intact, aidé de son timbre grave si particulier, et de son feeling de bluesman chevronné. © Nicolas Gal /QOBUZ