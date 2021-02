Biographie

Lorsque le mouvement Dirty South apparaît au niveau national, Ludacris lui fait atteindre une popularité généralisée immédiate. En 2000, le rappeur d'Atlanta signe sur la nouvelle filiale de rap sudiste de Def Jam, Def Jam South, et devient l'artiste phare du label. "What's Your Fantasy?" entame une longue série de tubes dont plusieurs N°1 au Billboard Hot 100 ("Stand Up," "Money Maker") et des Top Ten ("Move Bitch," "Splash Waterfalls," "Pimpin' All Over the World," "Runaway Love"), ainsi que plusieurs Top Ten au classement Hot R&B/Hip-Hop ("Southern Hospitality," "Area Codes," "Rollout [My Business]," "Saturday [Oooh Oooh!]," "Get Back," "Number One Spot"). Qui plus est, Ludacris est devenue une valeur sûre pour les collaborations avec d'autres artistes, ayant assuré le Top Ten à plusieurs d'entre eux. © Jason Birchmeier /TiVo