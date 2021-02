Biographie

Ludovick Bourgeois occupe un espace qui ferait rêver n'importe quel jeune artiste. Depuis sa victoire à La Voix en 2017, il a su s'imposer de belle façon dans le paysage de la pop québécoise. Dans les mois qui ont suivi sa participation à la populaire émission, il se lance dans la création d'un premier album alors même qu'il donne des dizaines de spectacles à guichets fermés avec ses collègues de La Voix.Ce premier effort s'impose sur les ondes radio, mais il touche surtout le cœur du public. On a pu constater à quel point le courant passait entre le chanteur et ses fans, de plus en plus nombreux, lors des quelques 120 concerts de la tournée.De façon presque prémonitoire, le grand succès de ce premier album est un hymne à la liberté intitulé Desert song. Deux ans plus tard, Ludovick met le cap vers le sud pour un road trip mémorable en compagnie de son complice Fred St-Gelais.Entre deux excursions, ils trouvent le moyen d'enregistrer une vingtaine de chansons dont onze allaient se retrouver sur son second album, tout simplement intitulé 2.