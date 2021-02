Biographie

Né à Turin en 1955, le pianiste italien Ludovico Einaudi, formé à la composition au conservatoire Giuseppe Verdi de Milan et élève de Luciano Berio, s'impose à partir de la fin des années 80 comme l'une des plumes les plus mélodiques de sa génération, imposant une approche volontiers minimaliste au fil de travaux variés. De bandes originales comme Alexandria (2001) en captations live telles que La Scala: Concert (03.03.03) (2004), Einaudi livre en outre une série d'albums studio marquée par des oeuvres telles que Eden Roc (1999), I Giorni (2001), Una mattina (2004) et son extrait "Nuvole bianche", Diario Mali avec Ballaké Sissoko (2005) ou Divenire (2006). En 2019, c'est avec les deux volumes de Seven Days Walking qu'Einaudi revient sur le devant de la scène. © TiVo