Biographie

Formation à part dans le Landerneau du punk français, destroy et parodique, agité et festif, Ludwig Von 88 est une bande de joyeux zébulons énervés capables de dédier des odes keuponnes à Maria Callas, Oui-Oui, Monsieur Spock, Arlette Laguiller ou encore Rocky Balboa. Groupe heureux et plein d’allégresse, les « Ludwig » restent une référence de la scène punk des vingt dernières années. © ©Copyright Music Story Music Story 2015