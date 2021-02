Biographie

Évoluant sur la scène parisienne et issu du collectif La Capsule, le rappeur français Luidji entame sa carrière au début des années 2010 et publie deux maxis chez Wagram Music, Station 999 (2014) et Mécanique des fluides (2015), avant de fonder le label Foufoune Palace Records en 2017 sur lequel il initie une série de titres dont "Appel manqué", "Foufoune palace", "Galope salope" ou "Marie-Jeanne". Annoncé par un chapelet de singles dont "Mauvais réflexe" et "Néons rouges / Belles chansons", Tristesse Business: Saison 1, premier album du MC, voit le jour en 2019 et entame sa progression en 57ème position des charts hexagonaux. © TiVo