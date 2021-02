Biographie

Né en Argentine en 1933, le compositeur et chef d'orchestre italo-argentin Luis Enríquez Bacalov s'est imposé discrètement mais sûrement comme l'un des musiciens les plus prolifiques de sa catégorie et tout particulièrement dans le domaine de la musique de westerns italiens, dits spaghetti, comme celle de Django en 1966. Malgré un certain nombre d'accomplissements, de compositions pour des chanteurs populaires comme Gianni Morandi, Sergio Endrigo ou Rita Pavone, de partitions acclamées comme celle du Facteur en 1996 ou ses travaux pour La Cité des femmes de Fellini, Bacalov n'a pas reçu l'attention d'un Ennio Morricone et n'a véritablement connu la popularité que sur le tard à travers ses commandes pour Quentin Tarantino (Django Unchained) ou le jeu vidéo culte Red Dead Redemption dans les années 2010. © TiVo