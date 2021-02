Biographie

Né à Sherbrooke, Luis Clavis a rencontré dans la cour d’école ceux avec qui il fait aujourd’hui carrière en musique. À l’adolescence, il se joint à France, Drouin, Kilojules et Tō pour former Misteur Valaire, où il agit comme percussionniste, chanteur, compositeur et parolier principal. Après avoir participé à Cégeps en spectacle en 2005, le groupe lance un premier album autoproduit, Mr. Brian, qui fraie avec l’électro, le jazz, le hip-hop et le rock, une niche peu exploitée au Québec. Misteur Valaire fera ensuite paraître Friterday Night (2007), Golden Bombay (2010) et Bellevue (2013). En 2011, la formation offre le grand concert extérieur du Festival International de Jazz de Montréal. Au cours des années suivantes, Luis Clavis et ses collègues feront plusieurs allers-retours entre le Québec et l’Europe, se produisant notamment en France, en Belgique, en Angleterre, aux Pays-Bas et en Allemagne. La formation figurera parmi les têtes d’affiche d’événements tels que le Festival d’été de Québec, le Festival de musique émergente et Montréal en Lumière, puis foulera les planches de festivals internationaux, dont Le Printemps de Bourges (France), les Francofolies de Spa (Belgique) et South By Southwest (États-Unis). Le groupe rafle au passage le Félix Meilleur album électronique à deux reprises, pour Golden Bombay et Bellevue. En 2016, la formation fait paraître un cinquième opus, Oobopopop, sous le nom de Valaire. Féru de littérature, Luis Clavis collabore à titre de chroniqueur et de membre du Club de lecture aux émissions littéraires d’ICI Radio-Canada Première, d’abord à On aura tout lu, puis à Plus on est de fous, plus on lit. En 2012, les membres de Valaire créent Qualité Motel, un projet parallèle qui explore des territoires pop et électro. Ils lancent Motel California en 2012 et C’est pas la qualité qui compte, six ans plus tard. Le concept : inviter des artistes d’horizons variés à mettre des paroles sur leurs beats. Parmi ceux et celles qui se prêteront au jeu : Yann Perreau, James Di Salvio, Mitsou, Caracol, Simon Proulx (Les Trois Accords), Marie-Élaine Thibert, Les Louanges, Koriass, FouKi et Curieux Bégin. Sur scène, les membres de Qualité Motel troquent leurs instruments pour des synthétiseurs et des machines d’échantillonnage, avec l’intention avouée de faire lever le party. En mai 2019, avec leur projet Qualité Motel, les musiciens se rendent en France et sur le continent africain, offrant des concerts au Sénégal, au Cap-Vert et aux îles Canaries. De retour au Québec, ils montent à bord d’un voilier pour la Virée du Saint-Laurent, une mini-tournée carboneutre dans l’est du Québec, faisant escale à L’Isle-aux-Coudres, à Mont-Louis et à Gaspé. Bien que les projets Valaire et Qualité Motel l’occupent passablement, Luis Clavis s’est retrouvé en 2017 en pause professionnelle, ses collègues Kilojules et Tō, alias Tōki, étant occupés à réaliser l’album Liqueur de Fanny Bloom. L’idée d’écrire des chansons pour un projet solo surgit, et c’est en français que Luis Clavis choisit de s’exprimer. Ce nouveau projet lui permet d’aborder des thèmes plus personnels. Bulles de nuit, un premier extrait aux accents électropop, paraît à l’automne 2019. L'album Homme objet est lancé au printemps 2020, révélant un brillant observateur du monde qui l’entoure, qui jette un regard parfois ironique sur les dérives de notre société de consommation. Avec un humour mordant, Luis Clavis glorifie la loi du moindre effort (décapante Job, assortie d’un clip tout aussi abrasif), la célébrité instantanée (Dix30) ou encore l’ère du vide (La vie’s life).