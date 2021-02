Biographie

Né Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero en 1978, le chanteur portoricain Luis Fonsi entame sa carrière dans les années 90 avec une formule pop romantique avant de faire évoluer sa recette vers une pop aux accents R&B pour exploser dans les années 2000, omniprésent dans les hautes sphères des charts depuis son album Amor secreto de 2002. Plus rock, son opus de 2008, Palabras del silencio, lui permet pour sa part de toucher un public encore plus large, tendance confirmée en 2017, avec le single "Despacito", décliné en portugais et en mandarin, remixé par plusieurs ténors de la scène dancefloor et lui ouvrant les portes des marchés dance, lusophone et sinophone. Suite à sa participation au "Baby" de Clean Bandit avec MARINA en 2018, Fonsi revient en 2019 avec l'album VIDA. © TiVo