Biographie

L'artiste mexicain Luis Miguel est une star internationale, adulée pour ses albums bien produits et ses fortes prestations sur scène. Depuis 1990, c'est l'un des artistes les plus populaires d'Amérique latine. Aux États-Unis, c'est le premier artiste latino dont deux albums en langue espagnole Romance et Segundo Romance sont certifiés platine. La notoriété internationale de Luis Miguel est largement reconnue à l'automne 2000 -- il est nominé deux fois aux Grammy Awards (Meilleure performance vocale masculine pop et Meilleur album pop) pour Amarte Es un Place au premier Latin Grammy Awards annuel. Son album de 2004 México el la Piel se vend à trois millions d'exemplaires dans le monde entier. © Sandra Brennan /TiVo