Chanteur de country, Luke Bryan (né à Leesburg, en Géorgie, le 17 juin 1976), effectue ses débuts comme compositeur pour Travis Tritt et Billy Cunnington. Son talent ne se limitant pas à l'écriture, il signe bientôt un contrat d'artiste et sort en 2007 son premier album, I'll Stay Me, classé n°2 des ventes du genre, tout comme son successeur sorti deux ans plus tard, Doin' My Thing. En 2011, il obtient son premier numéro un country avec l'album Tailgates & Tanlines (2011), classé n°2 au Billboard 200. Suivent Crash My Party (2013) et Kill the Lights (2015), numéro un dans les deux catégories, puis What Makes You Country (2017). Entre 2019 et 2020, l’artiste publie les singles « Knockin’ Boots », « What She Wants Tonight » et « One Margarita » en amont à la sortie de Born Here Live Here Die Here. Prévue pour avril, celle-ci est reportée au mois d’aôut en raison de l’épidémie de Covid-19 qui sévit alors. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2020