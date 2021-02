Biographie

Luke Combs naît le 2 mars 1990 à Charlotte, en Caroline du Nord. Très tôt, il mène de front ses deux passions, le football américain et la musique. Mais c'est pour cette dernière qu'il plaque ses études, à un mois de boucler son cursus de quatre années à l'Appalachian State University. Le virus de la musique country l'a pris et ne le lâchera plus. Bien décidé à y faire carrière, il livre un premier EP, The Way She Rides en février 2014, puis un deuxième Can I Get an Outlaw. Le premier frisson se produit avec la sortie du single « Hurricane » issu du troisième EP, This One's For You. Le morceau se vend à 15 000 exemplaires dès la première semaine. S'ensuit un premier album studio qui adopte le même nom que le dernier EP et le succès est au tournant avec une première place des charts country. Le même accueil est réservé aux cinq singles qui en seront issus, parmi lesquels figure « Beautiful Crazy », son plus gros succès. Dans ce contexte favorable, il publie en 2019 l'EP The Prequel, dont tous les titres trouvent leur place dans le classement Billboard Country, en particulier « Beer Never Broke My Heart », qui fait son entrée dans le Hot 100 du Billboard en 22e position. Alors que le mois d'août 2019 consacre la… 44e semaine passée par son album This One's For You dans les charts country, il annonce la sortie de son second opus What You See Is What You Get, qui arrive dans les bacs en novembre. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2021